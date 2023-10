Romênia abre debate diante de crescente população de ursos

Um urso que parece dormir à beira de uma sinuosa rodovia obriga os carros a desviarem de sua rota no centro da Romênia, onde estes animais se aventuram cada vez mais fora das florestas, gerando medo e debate.

Ao todo, foram registrados 154 ataques entre 2016 e 2021, com 158 pessoas feridas e 14 mortos, de acordo com números recentes que indicam uma tendência de alta.

Diferentemente dos turistas, os moradores temem encontrar estes mamíferos com mais frequência nas cidades.

Diante do aumento de ataques, o país elevou a quota de caças para 220 em 2023, frente às 140 anteriores, e há apelos para que sacrifiquem as espécies protegidas por uma organização da União Europeia.

A Romênia tem a maior população de ursos-pardos da Europa, quase 8.000, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Cada vez mais, eles saem das florestas, gerando debate entre os romenos.

"Os ursos causam danos e colocam nossas vidas em perigo", diz o homem de 40 anos. Ele afirma que três de suas vacas foram mortas este ano e que é caro manter os seis cães que protegem seu rebanho. Tibor é a favor da morte destes animais, uma opinião popular na região.

A cerca de 30 km dali, na cidade de Miercurea Ciuc, um urso de seis anos entrou no pátio de uma escola em setembro e subiu em uma árvore. A equipe de intervenção decidiu matar o animal em vez de assustá-lo ou tranquilizá-lo, preocupada com a segurança dos mais de 1.700 alunos do colégio.

"Ele pode atacar [quando atingido por um tranquilizante], e quem assume a responsabilidade se alguém se machucar?", questionou o prefeito Attila Korodi.