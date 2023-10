Primeiros resultados das primárias na Venezuela dão grande vantagem a María Corina Machado

Os primeiros resultados parciais das primárias da oposição na Venezuela dão grande vantagem à candidata María Corina Machado. Caso confirme a vitória no pleito, a engenheira será a candidata de oposição nas eleições presidenciais do ano que vem.

Os resultados iniciais foram divulgados, com muito atraso, já na madrugada desta segunda-feira, 23. Com 26,06% da apuração, Corina tinha 93% do total dos votos, seguida por Carlos Prosperi, com 4,75%, e por Delsa Solórzano, com 0,77%.

No começo deste domingo, 22, centenas de pessoas se reuniram nos centros de votação em Caracas, antes mesmo da abertura das urnas. Mais tarde, os eleitores permaneceram na fila, mesmo debaixo de uma tempestade. Ao todo, 20 milhões de pessoas estavam aptas a votar no país.