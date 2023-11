Hamas deve liberar pelo menos 50 reféns com dupla cidadania, diz mídia de Israel

O Hamas deve liberar pelo menos 50 reféns com dupla cidadania ainda nesta segunda-feira, em troca de combustível, afirmam veículos da mídia israelense. Fontes informaram com exclusividade ao i24News que membros da Cruz Vermelha já estão a caminho para a transferência, que ocorrerá na área de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.

O número foi revelado a princípio em uma reportagem do New York Times no período da manhã, que especificava detalhes sobre uma negociação mediada por autoridades dos Estados Unidos e do Catar, conforme um oficial militar sênior de Israel. O acordo, porém, não previa liberação mais ampla de civis.

No período da tarde, o i24News confirmou a operação e informou que, para que o acordo seja concluído nas próximas horas e a Cruz Vermelha chegue até os 50 reféns, nenhum bombardeio israelense ocorreu em Gaza nas últimas horas, de acordo com fontes.