Candidata liberal se perfila como vencedora de primárias na Venezuela

A liberal María Corina Machado se perfila como vencedora das eleições primárias da oposição celebradas neste domingo na Venezuela, no momento em que os centros de votação começam a fechar.

Especialistas estimam que cerca de 1,5 milhão de pessoas tenham participado até o momento do processo, organizado pela oposição, que descartou a assistência técnica do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) após meses de evasivas por parte da instituição, que, no último minuto, propôs um adiamento por um mês para gerenciar as primárias.

Essa situação resultou em problemas de logística, como atrasos na definição dos centros - a maioria localizada em parques, praças, lojas e casas de moradores - e no credenciamento dos integrantes das mesas e testemunhas. Os resultados devem ser anunciados ao longo da noite.