Israel inicia operação na cidade de número dois do Hamas

O Exército israelense iniciou na manhã deste sábado (21) uma operação na Cisjordânia, na localidade natal do número dois do movimento islamista palestino Hamas e prendeu membros de sua família, segundo testemunhas.

O Exército de Israel confirmou em um comunicado que, em conjunto com Serviço de Segurança Interna, Shin Beth, lançou uma operação em Arura na qual "interrogou e deteve dezenas de membros do Hamas", incluindo familiares de Saleh al-Arouri, segundo no comando do Hamas, atrás apenas do líder Ismail Haniyeh.

Dezenas de moradores foram interrogados pelas forças israelenses e mais de 20 foram detidos, incluindo um irmão de Arouri e nove de seus sobrinhos, segundo o prefeito, Ali al-Jasib, e relatos de testemunhas.