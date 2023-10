Surpresas da temporada, Leverkusen e Stuttgart querem se manter no topo da Bundesliga

Bayer Leverkusen e Stuttgart, surpreendentes líder e vice-líder do Campeonato Alemão após sete rodadas, querem se manter no topo da tabela, à frente dos gigantes Bayern de Munique (3º) e Borussia Dortmund (4º), enfrentando neste fim de semana Wolfsburg (7º) e Union Berlin (13º).

O Stuttgart chegou embalado até a paralisação do campeonato pelas datas da Fifa, conseguindo pela primeira vez uma sequência de seis vitórias no melhor começo de temporada de sua história, muito por conta dos 13 gols do artilheiro Serhou Guirassy.

Os jogadores do técnico Sebastian Hoeness visitam o Union Berlin no sábado (21), no mesmo horário em que o Leverkusen, que também vive um início de temporada histórico, vai ao campo do Wolfsburg.