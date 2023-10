Comunicado do Business Wire :LabVantage Solutions, Inc.

A LabVantage Solutions, Inc., fornecedora líder em soluções e serviços de informática laboratorial, incluindo soluções LIMS especializadas que permitem que os laboratórios entrem em operação mais rapidamente e com menor custo total, comemorou hoje o reconhecimento mundial como líder de crescimento e inovação pela Frost & Sullivan no seu primeiro Frost RadarTM: Relatório global do sistema de gerenciamento de informações laboratoriais (LIMS) para o setor de Ciências da Vida de 2023. A LabVantage conquistou o primeiro lugar em crescimento no Radar ao obter pontuações altas por sua trajetória de crescimento consistente, alta participação de mercado, capacidade de capitalizar novas oportunidades de crescimento e compromisso com a inovação contínua.

LabVantage Solutions earned the top, outermost spot on the Frost Radar?, an independent comparative analytical benchmarking system, for its combined growth potential and ability to drive innovation. (Graphic: Business Wire)