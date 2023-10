A tragédia dos Andes que virou 'uma falácia' e precisou ser contada novamente

Gravada parcialmente no majestoso Valle de las Lágrimas nas cordilheiras dos Andes, "A Sociedade da Neve" é um filme protagonizado por jovens do Uruguai e da Argentina, explicou Bayona em Paris, durante a divulgação do filme.

O diretor espanhol não apenas pisou no Valle de las Lágrimas para conhecer o local do incidente, mas ele e os atores fizeram horas de reuniões com os sobreviventes.

O filme é baseado no livro "A Sociedade da Neve", de Pablo Vierci, que está na produção do filme e colaborou diretamente com Bayona.

"Me lembrei das conversas que os sobreviventes tinham com os mortos no livro. E foi aí que pensei: por que não estendemos esse diálogo para o filme e contamos a partir de um lugar que seja ponte entre os vivos e os mortos?".

Ele consegue atingir esse feito graças ao papel fundamental que o ator uruguaio Enzo Vogrincic assume ao narrar a aventura.

A tragédia do avião da Força Aérea do Uruguai foi abordada em 1976 no filme "Os Sobreviventes dos Andes", de René Cardona, e em "Vivos", em 1993, com a participação de Ethan Hawke e Josh Hamilton.

A primeira obra cinematográfica em 16 anos gravada em espanhol por Bayona foi apresentada recentemente no encerramento do Festival de Veneza e é o candidato espanhol ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

O diretor ganhou fama em Hollywood com títulos como "O Impossível" (2012) e "Jurassic World".

"Me parece fantástico que um filme rodado por um espanhol, com um uruguaio, argentinos e filmado no Chile, ou no Uruguai, nos represente", explica. "Porque este é um projeto que não deveria existir: o mercado não permite a existência de um filme em espanhol deste porte".

