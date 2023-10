EUA vetam resolução do Brasil sobre guerra entre Israel e Hamas no Conselho de Segurança da ONU

Proposta pedia cessar-fogo e corredor humanitário, e dizia que houve 'ataque terrorista do Hamas'; Rússia e França se abstiveram e 12 países aprovaram o texto

Os Estados Unidos têm poder de veto por ser um dos membros permanentes do Conselho, ao lado de Rússia , China , Reino Unido e França .

Os Estados Unidos vetaram, de forma isolada, nesta quarta-feira dia 18 uma proposta de resolução patrocinada pelo Brasil sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas , no Conselho de Segurança das Nações Unidas . O projeto previa pausas humanitárias no confronto e condenada os ataques terroristas.

"Os EUA estão desapontados que a resolução não cita o direito de autodefesa de Israel. Não podemos apoiar o avanço dessa resolução, mas continuaremos a trabalhar com os membros do conselho”, disse a embaixadora Linda Thomas Greenfield. "Estamos no terreno fazendo o trabalho duro da diplomacia.”

A resolução teve 12 votos a favor, 1 veto e 2 abstenções - de Rússia e Reino Unido. Dos membros permanentes, China e França votaram a favor do projeto brasileiro, como haviam indicado na véspera.

A resolução obteve o mínimo de 9 votos para aprovação, mas acabou barrada pelo veto dos EUA, um membro permanente do Conselho de Segurança. Para ser aprovada, uma resolução exige a aprovação de 9 dos 15 membros do órgão, e nenhum veto dos cinco com assento permanente -EUA, China, Rússia, França e Reino Unido.

Desde 2016 o conselho não emite uma resolução sobre o Oriente Médio, situação que coloca mais pressão sobre o órgão, criticado pela ineficiência em relação à Guerra da Ucrânia.

A Rússia criticou a proposta brasileira, e propôs duas emendas. Uma para incluir uma condenação a ataques a civis na Faixa de Gaza, citando o ataque ao hospital, e a segunda, para falar em cessar-fogo humanitário, em vez de uma pausa humanitária. A primeira parte teve 6 votos a favor, 1 contra e 8 abstenções, sendo derrotada. A segunda parte também fracassou, após novo veto dos EUA - o placar total foi de 7 a favor, 1 contra e 7 abstenções.