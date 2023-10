Tribunal indiano se recusa a debater sobre casamento homossexual

O Supremo Tribunal da Índia disse nesta terça-feira (17) não ter autoridade para legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o que elimina as esperanças da comunidade LGBTQIA+ indiana de obter o reconhecimento da união homossexual, apesar da oposição do governo.

"Cabe ao Parlamento e aos órgãos legislativos estaduais decidirem sobre a lei do casamento", decidiu o presidente do Supremo Tribunal, D.Y Chandrachud.

A decisão indica que o direito ao casamento para todos não é garantido pela Constituição em seu estado atual.