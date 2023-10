Seca mata mais de 150 botos na Amazônia, diz pesquisa

Mais de 150 botos, em torno de 10% dos que vivem no Lago Tefé, no coração da Amazônia, morreram em uma semana devido à seca extrema e às altas temperaturas registradas na região, informaram pesquisadores nesta terça-feira (17).

Equipes de emergência encontraram um total de 153 botos mortos na última semana de setembro no lago, onde a temperatura de água alcançou 39,1°C, mais de sete graus acima do limite habitual, segundo o Instituto para o Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM, na sigla em inglês) e o grupo ambientalista WWF-Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O lago fica no estado de Amazonas, que tem sido fortemente castigado pela estiagem, no ponto onde o rio Tefé se encontra com o Amazonas.