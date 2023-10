Irã alerta sobre 'novos choques' em Israel, se país não encerrar ofensiva contra Faixa de Gaza

Autoridades iranianas voltaram a alertar Israel contra ofensivas na Faixa de Gaza, segundo agências de notícias locais. Líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei afirmou que "se os crimes do regime sionista continuarem, as forças de resistência islâmicas ficarão impacientes e ninguém poderá pará-las", de acordo com repórter da agência estatal IRNA, que presenciou uma reunião entre o líder e civis considerados da elite iraniana.

Em outro pronunciamento, o comandante sênior da Guarda Revolucionária do Irã, o general Ali Fadavi, acrescentou que muçulmanos de outros países podem "entrar em campo" contra Israel e causar um novo choque.

"A nação islâmica está contando os segundos para cumprir o seu papel como resistência e, se os crimes em Gaza continuarem, as facções de resistência podem entrar em campo e lançar uma ofensiva forte contra os sionistas até que este tumor desapareça do mapa", alertou, conforme a agência de notícias Fars.