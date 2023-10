Filha de brasileira sequestrada pelo Hamas é encontrada morta

Quer receber por Whatsapp as últimos notícias da política no Ceará e no Brasil? Acesse este link e entre no canal do O POVO sobre política cearense

Na sexta-feira à noite, dia 6, um dia antes do atentado, ela jantou com a avó de 94 anos, a mãe e o irmão. Em seguida, foi para a casa. De acordo com relatos de familiares, em meio aos ataques do Hamas, Celeste chegou a se esconder em um bunker com o namorado, mas depois não deu mais notícias a família.



No sábado passado, dia 14 o exército israelense confirmou que ela estava na lista de sequestrados pelo Hamas. Não havia DNA compatível com o de Celeste entre as vítimas do atentado. O namorado dela segue desaparecido.

Celeste não tinha nacionalidade brasileira - o pai é israelense - e trabalhava como babá. A mãe dela, Gladys Fishbein, e a avó, Sarah Fishbein, são brasileiras.

A mãe de Celeste é prima-irmã de Flora Rosenbaum, brasileira que, em 2001, ficou ferida num atentado, depois que um terrorista suicida detonou uma bomba no momento em que ela passava com a família na frente da pizzaria Sbarro, em Jerusalém. Um dos mortos no episódio foi o marido de Flora, Jorge Balazs, de 69 anos.