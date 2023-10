Conselho de Segurança da ONU adia para esta terça voto de resolução do Brasil para Israel-Hamas

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (CSNU) adiou a votação do projeto de resolução do Brasil sobre o conflito entre Israel e o grupo Hamas. A sugestão da Rússia foi vetada nesta segunda-feira, 16. Sem consenso sobre o tema, a proposta sugerida pela diplomacia brasileira, com apoio de outros membros do órgão, será apreciada nesta terça-feira, 17.

A postergação da votação do texto proposto pelo Brasil dá tempo ao País - que está na presidência do Conselho de Segurança da ONU este mês - angariar apoio para uma eventual aprovação. A presidência brasileira está engajada em encontrar uma linguagem que possa ser aceita pela maioria dos membros do CSNU, incluindo americanos e russos, de acordo com fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast. Um dos pontos de atenção seria a não menção à expressão "cessar-fogo" na proposta de resolução sugerida pelo Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas para a votação das propostas de resolução para a guerra no Oriente Médio foi suspensa minutos após ter iniciado na sede do órgão, em Nova York. Representantes dos Emirados Árabes Unidos pediram mais tempo para que os embaixadores pudessem ter consultas a portas fechadas sobre alguns pontos antes de os membros se manifestarem sobre os textos.