Comunicado do Business Wire :The Saudi Fund for Development

O diretor executivo do Fundo Saudita para o Desenvolvimento (SFD), S. Ex.ª o Sultão Al-Marshad, assinou hoje o primeiro acordo de empréstimo para o desenvolvimento do SFD em Granada com o Ministro das Finanças de Granada, o Honorável Dennis Cornwall, por meio do qual o SFD deve contribuir com US$ 100 milhões para o financiamento da construção do "Projeto de Infraestrutura Inteligente para o Clima", estabelecendo-a como a91a nação a receber fundos do SFD para um projeto de desenvolvimento. A assinatura ocorreu às margens das Reuniões Anuais de 2023 do Grupo Banco Mundial e FMI, na cidade de Marrakech, Marrocos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231017825052/pt/

SFD CEO, H.E. Sultan Al-Marshad, and Minister of Finance of Grenada, Hon. Dennis Cornwall, signed the first development loan agreement between SFD and Grenada (Photo: AETOSWire)