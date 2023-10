Comunicado do Business Wire :ExaGrid

ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em camadas do setor, anunciou hoje que foi indicada em três categorias para a 14a Premiação Anual de Armazenamento, Digitalização e Nuvem (Storage, Digitalisation and Cloud - SDC), que visa reconhecer a inovação, a experiência e o sucesso do setor de TI em uma série de disciplinas importantes. Armazenamento, segurança, nuvem, automação, digitalização, alguns dos principais blocos de construção das empresas digitais de hoje, abrindo caminho nos setores industriais escolhidos. A votação para determinar o vencedor em cada categoria já está em curso e se encerra em 10 de novembro de 2023. Os vencedores dos prêmios SDC serão anunciados em 30 de novembro de 2023, em uma cerimônia de premiação em Londres. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As categorias de premiação para as quais a ExaGrid foi indicada incluem:

-- Inovação de backup / arquivamento do ano -- Empresa de armazenamento do ano -- Programa de canal de fornecedor do ano O armazenamento exclusivo de backup em camadas da ExaGrid é a única solução de armazenamento desenvolvida apenas para backup, a fim de melhorar o desempenho de backup, o desempenho da restauração, a escalabilidade à medida que os dados aumentam, a segurança, a recuperação de ransomware, a recuperação de desastres e a economia de backup, com baixos custos iniciais e ao longo do tempo. Durante o ano passado, o crescimento da ExaGrid acelerou e a ExaGrid expandiu suas equipes de vendas e suporte ao cliente ao redor do mundo, mantendo o caixa, o EBITDA e o P&L positivos. "Estamos honrados que a ExaGrid tenha se tornado finalista nestas três categorias de premiação, pois dizem respeito às diferentes áreas de nossa empresa que nos diferenciam; desde nossa inovação como o único provedor de armazenamento de backup em camadas do setor até nosso crescimento contínuo como empresa e nosso inovador Programa de Parceiros Revendedores no canal", disse Bill Andrews, Presidente e Diretor Executivo da ExaGrid. "Temos o prazer de estar relacionados entre outros líderes do setor nomeados para a Premiação SDC deste ano e estamos na expectativa de saber quais empresas, serviços e produtos serão escolhidos pelos eleitores." Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de aterrissagem de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e uma arquitetura de scale-out. A zona de aterrissagem da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção em camadas oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de scale-out da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo à medida que os dados aumentam, o que elimina as atualizações em massa de alto custo da infraestrutura de TI e a obsolescência do produto. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede, exclusões programadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware A ExaGrid tem engenheiros de sistemas físicos de vendas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), Brasil, Canadá, Chile, CEI (Comunidade dos Estados Independentes), Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Qatar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões. Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid está orgulhosa de nossa pontuação NPS +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.