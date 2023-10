Bombardeio israelense contra hospital de Gaza deixa ao menos 500 mortos

Secretaria de Comunicação das autoridades do enclave denunciou um "crime de guerra". "O hospital abrigava centenas de doentes e feridos, assim como pessoas deslocadas à força", por causa dos bombardeios, diz o comunicado.

Um bombardeio israelense matou, nesta terça-feira, 17, pelo menos 200 pessoas em um hospital na Faixa de Gaza, informou o Ministério da Saúde do território palestino governado pelo movimento islamita Hamas. "De 300 a 500 mártires" morreram no bombardeio do hospital Ahli Arab, na cidade de Gaza, e "centenas de pessoas estão sob os escombros", afirmou o ministério em um comunicado.

