Wall Street sobe em meio a resultados de empresas e tensões geopolíticas

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (16) com os olhos voltados para os resultados de empresas e os esforços diplomáticos no Oriente Médio, após a explosão do conflito entre Israel e Hamas.

O índice Dow Jones subiu 0,93%, aos 33.984,54 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 1,20% (13.567,98), e o S&P 500, 1,06% (4.373,63), no fechamento da sessão.

"Algo não tem lógica em Wall Street. As ações subiram, mas os rendimentos dos títulos do Tesouro também, enquanto a incerteza persiste", resumiu Edward Moya, da Oanda.