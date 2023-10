Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito: mapa da Ucrânia mostrando as áreas controladas pelas forças ucranianas e russas, em 15 de outubro às 16h (Bras.). (90x105 mm) - Atualização disponível

6/ Divisão das forças militares israelenses entre pessoal militar (serviço militar e militares de carreira), reservistas e polícia de fronteira, a partir de dados do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS). (90x97 mm) - Disponível

5/ Divisão da população da Faixa de Gaza por faixa etária, em 2023, segundo dados do escritório nacional palestino de estatísticas. (89x77 mm) - Disponível

* Equador-eleições-política-governo: resultados do 2º turno das eleições presidenciais no Equador. (45x72 mm) - Disponível

* Polônia-eleições-legislativas-política: composição do novo congresso nacional na Polônia, segundo pesquisas de boca de urna. (89x76 mm) - Disponível

* Haiti-direitos-diplomacia: mapa da capital do Haiti, Porto Príncipe, e arredores, localizando os bairros controlados por gangues. (135x140 mm) - Reenvio disponível

* Argentina-eleições-economia:

1/ Dez países com as maiores dívidas com o Fundo Monetário Internacional (FMI) em 11 de outubro de 2023. (89x82 mm) - Disponível

2/ Evolução do IPC interanual na Argentina de janeiro de 2020 a setembro de 2023. (89x88 mm) - Disponível

3/ Evolução do preço de venda do dólar nos mercados oficial e paralelo da Argentina de 2 de dezembro de 2019 a 12 de outubro de 2023. (89x71 mm) - Atualização disponível

4/ Evolução da pobreza na Argentina desde 2016. (90x76 mm) - Disponível

* FBL-Wc-2026-Mundial-eliminatórias-AmSul:

1/ Apresentação da partida entre Equador e Colômbia pela 4? rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026. (89X79 mm) - Disponível

2/ Apresentação da partida entre Paraguai e Bolívia pela 4? rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026. (89x79 mm) - Disponível

3/ Apresentação da partida entre Venezuela e Chile pela 4? rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026. (89x79 mm) - Disponível

4/ Apresentação da partida entre Peru e Argentina pela 4? rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026. (89x79 mm) - Disponível

5/ Apresentação da partida entre Uruguai e Brasil pela 4? rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026. (89x79 mm) - Disponível

6/ Tabela das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá 2026. (90x73 mm) - Reenvio disponível

Contato: M[email protected] - http://www.afpforum.com/AFPForum/