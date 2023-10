Israel descartou, nesta segunda-feira (16), uma trégua para permitir a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, onde um milhão de palestinos estavam reunidos no sul do enclave, fugindo dos bombardeios israelenses em represália ao ataque do Hamas.

RAMLA:

Identificar as vítimas do Hamas, o novo sofrimento de Israel

Quando o rabino Israel Weiss abre os contêineres frios com os corpos das vítimas do ataque violento do Hamas, o odor é insuportável, mas ele afirma que sente apenas "a dor" das vítimas.

RAFAH:

O dilema da falta d'água no sul de Gaza, 'ou toma banho ou bebe'

No sul da Faixa de Gaza, onde dezenas de milhares de palestinos estão refugiados, Assem enfrenta um dilema diário: tomar banho ou poupar a água para beber.

NEGUEV:

Beduínos de Neguev temem ficar presos no conflito entre Israel e Hamas

No deserto de Neguev, no sul de Israel, jovens beduínos reúnem-se perto de um carro danificado por um foguete disparado da Faixa de Gaza, com medo da guerra que se aproxima.

NAHARIYA:

Apesar de conflitos, judeus, cristãos e muçulmanos pescam juntos em Israel

Na pequena cidade israelense de Nahariya, a poucos quilômetros da tensa fronteira com o Líbano, judeus, muçulmanos e cristão esperam tranquilamente que os peixes mordam as iscas que jogaram ao mar.

JERUSALÉM:

Israel e Hamas: o que sabemos sobre a crise dos reféns

O movimento islamita Hamas tomou como reféns 199 cidadãos israelenses, estrangeiros e com dupla nacionalidade em 7 de outubro, segundo o governo de Israel. Veja, a seguir, o que sabemos sobre a sua situação e os esforços para libertá-los.

PARIS:

Dezenas de estrangeiros mortos, feridos ou sequestrados pelo Hamas em Israel

Dezenas de cidadãos estrangeiros foram mortos, feridos, ou feitos reféns desde a ofensiva lançada pelo grupo islamita palestino Hamas contra Israel, que já deixou mais de 1.400 mortos do lado israelense.

WASHINGTON:

Biden cancela sua agenda para focar na guerra entre Israel e Hamas

A Casa Branca anunciou, nesta segunda-feira (16), que o presidente Joe Biden cancelou a sua viagem ao estado do Colorado para se concentrar na guerra entre Israel e o movimento islamita palestino Hamas, e no risco de escalada deste conflito.

CAIRO:

OMS adverte que sem ajuda imediata Gaza enfrentará uma 'catástrofe' em 24 horas

Gaza enfrenta uma catástrofe iminente já que "restam 24 horas de água, eletricidade e combustível" e, se a ajuda humanitária não chegar, os médicos poderão apenas "preparar certidões de óbito", disse Ahmed Al Mandhari, chefe regional da OMS.

PARIS:

As forças de Israel e Hamas em números

O conflito entre Israel e o Hamas mobiliza um acúmulo de forças de ambos os lados: de um lado, um Estado com poderosas capacidades militares apoiado pelos Estados Unidos; do outro, grupos armados treinados, com o apoio do Irã, um fiel aliado.

=== EQUADOR ELEIÇÕES ===

QUITO:

Empresário Daniel Noboa é eleito presidente do Equador

O empresário milionário Daniel Noboa venceu o segundo turno das eleições presidenciais no Equador neste domingo (15) e, aos 35 anos, tornou-se o presidente eleito mais jovem na história do país, assolado pela violência do narcotráfico.

QUITO:

Três pontos para compreender a vertiginosa ascensão de Noboa ao poder no Equador

Como explicar o triunfo deslumbrante de um 'outsider' milionário de 35 anos, quase sem experiência política? Daniel Noboa foi eleito no domingo o mais jovem presidente de um país abalado pela violência do tráfico de drogas, que clama por mudanças.

=== VENEZUELA POLÍTICA ===

CARACAS:

Governo e oposição da Venezuela retomam diálogo

O governo e a oposição da Venezuela anunciaram, nesta segunda-feira, que retomarão o processo de negociação política, pouco depois de um acordo de Washington com Nicolás Maduro, apesar de não reconhecê-lo formalmente como presidente.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BUENOS AIRES:

Inflação, pobreza, dívida e poucos dólares: uma bomba chamada Argentina

Os argentinos elegerão o presidente em 22 de outubro, atormentados por uma inflação de quase 140%, com os nervos à flor da pele com uma crise cambial e as contas públicas exauridas por falta de divisas, uma bomba que o governo que assumirá em 10 de dezembro tentará desarmar.

PORTO PRÍNCIPE:

Chefe de polícia do Haiti confia em força internacional para combater gangues

À medida que a "guerrilha urbana" entre gangues continua crescendo, o diretor de Polícia do Haiti, Frantz Elbé, disse à AFP que espera que a força multinacional aprovada pela ONU possa ajudar os seus serviços a combater de forma mais eficaz o "terror generalizado" que essas gangues armadas produzem.

-- EUROPA

VARSÓVIA:

Polônia: oposição pró-Europa reivindica vitória nas eleições legislativas

A oposição centrista pró-Europa da Polônia reivindicou nesta segunda-feira (16) a vitória nas eleições legislativas celebradas no domingo, consideradas cruciais para o futuro do país na União Europeia (UE).

(Polônia UE eleições política, 540 palavras, já transmitida)

PARIS:

França presta homenagem a professor assassinado em ataque islamita

Estudantes do Ensino Médio prestaram homenagem nesta segunda-feira (16) a Dominique Bernard, professor assassinado por um jovem islamita radicalizado na França, onde as autoridades prometeram proteger as escolas como um "santuário" diante do "obscurantismo".

LUXEMBURGO:

Países da UE buscam posição comum para a COP28

Os ministros do Meio Ambiente da União Europeia (UE) se reúnem nesta segunda-feira (16), em Luxemburgo, para definir uma posição comum para a COP28, em meio a divergências sobre o papel das tecnologias de captura de carbono.

-- ÁSIA

PEQUIM:

China recebe cúpula internacional sob a sombra da guerra entre Israel e Hamas

A China começou, nesta segunda-feira (16), a receber representantes de 130 países para uma conferência internacional marcada pela guerra entre Israel e Gaza.

(China Rússia diplomacia, 570 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

BUENOS AIRES:

NOVA YORK:

Belize, um Estado modelo para trocas da dívida por preservação ambiental

Dívida trocada pela natureza protegida: para recuperar sua economia, completamente fragilizada pela pandemia de covid-19, Belize, pequeno país turístico da América Central, recorreu a um processo invador.

Por Issam AHMED

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Disney produz curta-metragem com todos seus personagens para comemorar 100 anos

A gigante do entretenimento Disney comemora 100 anos e, para celebrar, os estúdios da produziram um curta-metragem de nove minutos no qual desfilam todos os seus personagens marcantes.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

