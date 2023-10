Oposição pró-Europa vence eleições legislativas polonesas

Os resultados mostram que o PiS lidera, mas sem maioria com 36,25% dos votos, enquanto a Coalizão Cívica (KO), principal partido da oposição - centrista e pró-União Europeia - o partido Terceira Via e a Esquerda obtiveram juntos mais de 52%.

Segundo os resultados parciais publicados com 93% dos votos apurados, as eleições acabarão com oito anos de governo do partido Lei e Justiça (PiS), de Jaroslaw Kaczynski, um partido eurocético e com forte discurso anti-imigração.

A oposição centrista pró-Europa venceu as eleições legislativas da Polônia, segundo os resultados parciais publicados nesta segunda-feira (16), dia seguinte ao pleito, considerado crucial para o futuro do país na União Europeia (UE) e no qual houve recorde de participação.

Esses resultados são muito similares aos da pesquisa de boca de urna publicada na noite de domingo.

A Comissão Eleitoral anunciará os resultados definitivos na terça-feira.

"A Polônia venceu, venceu a democracia, os expulsamos do poder (...) Este é o final de um período ruim, este é o final do reinado do PiS", declarou no domingo à noite Donald Tusk, presidente do KO e antigo presidente do Conselho Europeu.

Segundo as projeções do instituto de pesquisa Ipsos, a Coalizão Cívica de Donald Tusk conquistará 158 assentos, a Terceira Via (democratas-cristãos), 61, e a Esquerda, 30, ou seja, 249 cadeiras para a oposição pró-Europa de um total de 460.