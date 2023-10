Europa defenderá na COP28 eliminação de combustíveis fósseis

A União Europeia (UE) irá defender na COP28 a eliminação dos combustíveis fósseis queimados sem captura de CO2, com um pico do seu consumo global nesta década, segundo a posição comum do bloco, aprovada nesta segunda-feira.

Os europeus irão pedir a eliminação, o quanto antes, dos subsídios aos combustíveis fósseis que não servem para combater a pobreza energética nem para garantir "uma transição justa", mas não definiram um prazo, como as ONGs esperavam.

"A transição para uma economia climaticamente neutra irá exigir a eliminação dos combustíveis fósseis" queimados sem captura de CO2, resumiu o Conselho Europeu, após uma reunião de ministros do Meio Ambiente da UE. O bloco defenderá, ao mesmo tempo, "um setor energético que esteja predominantemente livre de combustíveis fósseis muito antes de 2050".