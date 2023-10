Emirados Árabes Unidos pede suspensão de votação no Conselho da ONU sobre Israel-Hamas

A reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (CSNU) foi interrompida minutos após ter início na sede do órgão, em Nova York, no início da noite desta segunda-feira, 16. Os Emirados Árabes Unidos solicitaram a suspensão da votação sobre o projeto de resolução sobre o conflito entre Israel e o grupo Hamas.

A embaixadora dos Emirados Árabes Unidos pediu mais tempo para que os embaixadores pudessem ter consultas a portas fechadas antes da votação. Qualquer país membro do Conselho pode solicitar a suspensão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neste momento, as delegações estão debatendo o tema, em reunião fechada à imprensa. Há dois projetos na mesa. Um sugerido pelo Brasil e outro pela Rússia. Segundo fontes, a presidência brasileira colheu sugestões de linguagens de outros membros para propor um projeto de resolução. Ambos serão votados conjuntamente.