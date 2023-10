Duas pessoas morrem após ataque a tiros na Bélgica; polícia suspeita de atentado terrorista

Duas pessoas de origem sueca foram baleadas e mortas nesta segunda-feira, 16, no centro de Bruxelas, capital da Bélgica. Uma outra pessoa ficou ferida. O caso é tratado pelas autoridades do país como suspeita de terrorismo. De acordo com o jornal “La Libre”, o suspeito teria feito referência ao Estado Islâmico no momento do crime.



Um vídeo de reivindicação do duplo homicídio, em que um homem aparece falando em árabe, circulou pelas redes sociais, segundo uma fonte ligada ao caso.

Próximo ao local do atentado, era realizado o jogo entre Bélgica e Suécia, pelas Eliminatórias da Euro. A partida foi encerrada de forma antecipada após os jogadores das equipes terem se recusado a voltar a campo. Os torcedores permanecem dentro do estádio, de acordo com a imprensa local. Umas das vítimas do crime vestia a blusa da seleção sueca.