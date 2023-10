Dois suecos morrem em ataque em Bruxelas

Dois cidadãos suecos morreram atingidos por disparos em Bruxelas, na Bélgica, nesta segunda-feira (16), em um ataque que o primeiro-ministro do país, Alexander de Croo, classificou de "atentado covarde", em meio a um apelo à unidade "na luta contra o terrorismo". "Estou agora com os ministros da Justiça e do Interior no Centro Nacional de Crise. Estamos acompanhando a evolução da situação e pedimos aos bruxelenses que se mantenham vigilantes", escreveu De Croo na rede X (antigo Twitter). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O premiê acrescentou que já havia feito contato com seu colega da Suécia, Ulf Kristersson, para transmitir-lhe suas condolências por "um atentado covarde contra cidadãos suecos em Bruxelas".

O responsável pelo ataque conseguiu fugir. A Promotoria federal da Bélgica, responsável em casos de terrorismo, foi incorporada às investigações, assinalou um porta-voz da instituição à AFP. Também em mensagem na rede X, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, denunciou um "atentado abjeto". O jogo entre Bélgica e Suécia, válido pelo Grupo F das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, acabou sendo suspenso durante o intervalo. Jornalistas presentes no estádio Rei Balduíno da capital belga informaram que os torcedores presentes foram instruídos a permanecerem no recinto por motivos de segurança. De acordo com fontes citadas pela imprensa belga, as duas mortes no ataque seriam de torcedores que estavam em Bruxelas para acompanhar a partida.

Um vídeo de reivindicação do duplo assassinato, no qual um homem fala em árabe, circulou nesta segunda nas redes sociais, segundo uma fonte próxima do caso. Em outro vídeo, divulgado pela edição digital do jornal em flamengo Het Laatste Nieuws, um homem aparecia fugindo em uma moto pequena depois de abrir fogo. Nessas imagens, é possível ouvir o barulho de quatro disparos.

Jornalistas da AFP constataram que toda a área onde ocorreu o ataque, na zona norte da cidade, foi isolada por um perímetro de segurança. Devido à crise entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, a França adotou um regime de emergência na sexta-feira, depois que um professor foi esfaqueado. A Bélgica já fi alvo de vários ataques reivindicados pelo grupo radical Estado Islâmico.