Comunicado do Business Wire :LiveRamp

A LiveRamp (NYSE: RAMP), a plataforma líder de cooperação de dados, e a Yahoo anunciaram hoje uma parceria expandida para ampliar a capacidade de direcionamento e aumentar o alcance e a interoperabilidade dentro do ecossistema de publicidade. Com esta parceria, os editores que utilizam a Solução de Tráfego Autenticado (ATS) da LiverRamp poderão aproveitar agora as vantagens da solução de identidade sem cookies, Yahoo ConnectID e liberar a demanda adicional direcionável. Além disto, as marcas que aproveitam o Yahoo DSP podem obter maior alcance por meio do Yahoo ConnectID, que se beneficia do RampID e da escala expandida da Solução de Tráfego Autenticado da LiveRamp. O Yahoo ConnectID é desenvolvido por relacionamentos diretos com clientes de quase 200 milhões de usuários autenticados nos EUA, permitindo o inventário direcionável omnicanal em todas as propriedades pertencentes e operadas pela Yahoo e em milhares de outros domínios de editores. A RampID e a Solução de Tráfego Autenticado da LiveRamp potencializam a abordagem de identidade baseada em pessoas da LiveRamp, que possibilita o direcionamento autenticado em navegadores, dispositivos móveis e CTV, em escala mediante centenas de destinos. Os clientes estarão aptos a desenvolver relacionamentos mais profundos com consumidores, agregar valor em toda a jornada de consumo e manter o controle dos dados.

Os editores que adotarem a Solução de Tráfego Autenticado da LiveRamp poderão se integrar ao Yahoo ConnectID com esforço mínimo e monetizar melhor seu fornecimento direcionável. Mais de 450 marcas já trabalham com a LiveRamp para usar seus dados próprios e personalizar as experiências do cliente. Editores e especialistas de marketing podem se beneficiar desta parceria sem qualquer configuração ou recursos adicionais para públicos autenticados em escala, que oferece experiências personalizadas onde quer que seja importante. Os editores devem esperar um aumento na monetização em seu inventário autenticado através da Solução de Tráfego Autenticado, já que o Yahoo ConnectID agora estará disponível como um identificador. Além disto, os especialistas de marketing que buscam soluções após perda de sinal terão maior alcance de usuários autenticados em editores que adotaram o RampID e/ou o Yahoo ConnectID mediante o Yahoo DSP. "Acreditamos fortemente na capacidade de direcionamento autenticada, sendo que esta parceria permite um maior alcance que irá durar além da perda de sinal de terceiros", disse Elizabeth Herbst-Brady, Diretora de Receitas na Yahoo. "Estamos tornando mais fácil aos especialistas de marketing e editores aproveitar estas soluções e maximizar os resultados, enquanto damos suporte a transações mais diretas na web aberta". "A Yahoo defende com vigor a identidade autenticada, e a conectividade permitida em seu DSP e Yahoo ConnectID, com que temos parceria, irá ajudar a tornar o mundo pós-sinal tendo uma melhor experiência dos especialistas de marketing do que o mundo de hoje", disse Travis Clinger, Vice-Presidente Sênior de Ativações e Capacidade de Direcionamento na LiveRamp. "Os especialistas de marketing e editores agora têm ainda mais flexibilidade para envolver, personalizar e medir a jornada de seus clientes." Sobre a LiveRamp A LiveRamp é a plataforma de cooperação de dados preferida das empresas mais inovadoras do mundo. Líder inovador em privacidade do cliente, ética de dados e identidade fundamental, a LiveRamp vem definindo o novo padrão para formar uma visão conectada do cliente com clareza e contexto incomparáveis, ao mesmo tempo que protege a preciosa marca e a confiança do cliente. A LiveRamp oferece flexibilidade completa para cooperar onde quer que os dados estejam, e dar suporte à mais ampla gama de casos de uso de cooperação de dados, dentro de organizações, entre marcas bem como através de sua principal rede mundial de parceiros de alta qualidade.

Centenas de inovadores internacionais, desde marcas emblemáticas de consumo e gigantes da tecnologia até bancos, varejistas e líderes do setor de saúde, recorrem à LiveRamp para criar uma marca duradoura e agregar valor comercial, ao aprofundar o envolvimento e a fidelidade do cliente, ativar novas parcerias e maximizar o valor de seus dados próprios, se mantendo na vanguarda dos requisitos de conformidade e privacidade em rápida evolução. A LiveRamp tem sede em San Francisco, Califórnia, com escritórios em todo o mundo. Saiba mais em LiveRamp.com. Sobre a Yahoo A Yahoo alcança quase 900 milhões de pessoas ao redor do mundo, que as aproxima de finanças, esportes, compras, jogos eletrônicos e notícias, com produtos, conteúdo e tecnologia confiáveis que alimentam seu dia. Para os parceiros, proporcionamos uma plataforma completa para que as empresas ampliem o crescimento e impulsionem conexões mais significativas em publicidade, pesquisa e mídia. Para saber mais, acesse yahooinc.com.

