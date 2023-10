Comunicado do Business Wire :Dubai Chambers

O evento de dois dias contará com sessões plenárias de alto nível e discursos principais, criando oportunidades interessantes para os participantes ouvirem figuras influentes do setor público, líderes empresariais, especialistas do setor, investidores e economistas enquanto exploram as tendências emergentes que transformam os negócios e moldam o futuro do comércio global.

Entre as principais figuras nacionais que compartilharão percepções valiosas estão S. Exª. Abdul Aziz Abdulla Al Ghurair, presidente da Dubai Chambers; S. Exª. Abdullah bin Touq Al Marri, ministro da economia dos Emirados Árabes Unidos; S. Exª. Sultan Ahmed Bin Sulayem, presidente do grupo e CEO da DP World; e S. Exª. Helal Saeed Al Marri, diretor-geral do Departamento de Economia e Turismo de Dubai.

A lista de palestrantes do setor privado inclui Shamsa Al Falasi, CEO do Citibank; Ronaldo Mouchawar, vice-presidente da Amazon MENA; Khatija Haque, economista-chefe e chefe de Pesquisa do Emirates NBD; Prof. Ian Goldin, professor de Globalização e Desenvolvimento da Universidade de Oxford; Jane Prokop, vice-presidente Executiva de Pequenas e Médias Empresas da Mastercard; e Deepak Bagla, presidente da Associação Mundial de Agências de Promoção de Investimentos. Os palestrantes serão acompanhados por dezenas de líderes empresariais, especialistas do setor e inovadores de todos os cantos do globo.

Mohammad Ali Rashed Lootah, presidente e CEO da Dubai Chambers, comentou: "O programa principal e a programação de palestrantes deste ano incluem personalidades vibrantes e pensadores criativos que compartilharão histórias instigantes e visões inovadoras, todas projetadas para desencadear conversas importantes que nos ajudarão a pensar de forma diferente, nos una e nos torne mais fortes como comunidade empresarial global."

A Dubai Chambers apoia a visão de Dubai como um participante global, capacitando empresas, fornecendo serviços inovadores de valor agregado e acesso a redes influentes. Em 2021, Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, anunciou a reestruturação da Dubai Chamber para criar três câmaras, a saber, Câmara de Comércio de Dubai, Câmara Internacional de Dubai e Câmara de Economia Digital de Dubai, que operam sob a Dubai Chambers. Para obter mais informações, acesse www.dubaichambers.com