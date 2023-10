Comunicado do Business Wire :APsystems

A APsystems, líder global em dispositivos MLPE de energia solar de várias plataformas, anuncia com orgulho que alcançou um marco significativo, ultrapassando 10 milhões de unidades interconectadas. Essas unidades representam o número de painéis solares atendidos pelos produtos MLPE da APsystems instalados nos mercados no mundo inteiro. O impacto cumulativo dessas instalações é notável, com sistemas em funcionamento gerando incríveis 4 terawatts-hora (4 trilhões de watt-horas) de energia limpa e renovável. Essa geração de energia tem feito uma contribuição significativa para atenuar as mudanças climáticas, eliminando ou compensando aproximadamente 3 milhões de toneladas de emissões de CO2 que normalmente estariam associadas à produção dessa energia. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231016778319/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine APsystems is dedicated to making smart energy accessible to everyone and driving a zero carbon future. (Graphic: Business Wire)

Os dispositivos MLPE da APsystems, incluindo microinversores e dispositivos de desligamento rápido (RSDs) APsmart, desempenham um papel crucial na melhoria do desempenho e da segurança dos sistemas solares conectados. Ao otimizar a produção de energia no nível do painel e permitir recursos de desligamento rápido, a tecnologia MLPE da APsystems capacitou os proprietários de sistemas a obterem a coleta ideal de energia e, ao mesmo tempo, cumprir as rigorosas normas de segurança. "Estamos entusiasmados por atingir esse marco significativo de 10 milhões de unidades interconectadas e a produção substancial de energia que isso representa", disse o Dr. Zhi-min Ling, cofundador e presidente da APsystems. "Os 4 terawatts-hora de energia limpa produzidos por nossos sistemas são uma prova da ampla adoção de nossos dispositivos MLPE e de seu impacto na geração elétrica global. Essa conquista não apenas promove a transição para a energia limpa, mas também ressalta nosso compromisso com um futuro sustentável." Olivier Jacques, presidente de Unidades de Negócios Globais da APsystems, acrescentou: "O feito de compensar aproximadamente 3 milhões de toneladas de emissões de CO2 é um testemunho notável do impacto ambiental positivo das soluções MLPE da APsystems. Eliminando emissões de carbono que normalmente estariam associadas à produção de 4 terawatts-hora de energia, estamos fazendo uma diferença tangível na luta contra as mudanças climáticas. Estamos orgulhosos de estar na vanguarda da sustentabilidade no setor solar e de permitir que nossos clientes reduzam sua pegada de carbono." À medida que a APsystems continua a expandir a sua presença no mercado solar global, a empresa continua centrada em ultrapassar os limites da tecnologia solar e em fornecer soluções inovadoras para responder às necessidades em constante evolução do setor. O compromisso da APsystems com a excelência, combinado com o seu amplo alcance global e abordagem centrada no cliente, posiciona a empresa como um parceiro confiável para profissionais solares e proprietários de sistemas em todo o mundo. Sobre a APsystems A APsystems é a principal fornecedora global de soluções MLPE multiplataforma, oferecendo microinversores, armazenamento de energia e dispositivos de desligamento rápido para o setor de energia solar fotovoltaica. As marcas da APsystems incluem APsmart e APstorage.

Fundada em 2010, a APsystems é uma empresa multinacional que engloba quatro unidades de negócios globais que atendem a clientes em mais de 100 países. Com milhões de unidades vendidas produzindo mais de 4TWh de energia limpa e renovável, a APsystems continua sendo líder no crescente segmento de MLPE solar. A APsystems LATAM está sediada em Guadalajara, México, e em São Paulo, Brasil; a APsystems USA está sediada em Austin, Texas; a APsystems EMEA está sediada em Amsterdã, Holanda, e Lyon, França; a APsystems APAC está sediada em Jiaxing e Xangai, China, e Sydney, Austrália. A APsystems é negociada publicamente na SSE. (Nome da ação: Yuneng Technologies, Co. Ltd., código da ação: 688348.) Saiba mais no site https://apsystems.com.

