Alemanha notifica UE sobre controles nas fronteiras da Polônia, República Tcheca e Suíça

A Alemanha notificou nesta segunda-feira, 16, o Poder Executivo da União Europeia sobre os controles temporários nas fronteiras com a Polônia, a República Tcheca e a Suíça. A notificação permitiria ao país reforçar os controles na fronteira leste, instaurando os mesmos sistemas constituídos na divisa com a Áustria desde 2015.

Na semana passada, o governo, que teve resultados negativos em duas eleições estaduais, precisou lidar com a intensa pressão causada pela chegada de um grande número de migrantes, após ganhos do Alternativa para a Alemanha, partido de extrema direita. Na sexta-feira, o chanceler Olaf Scholz se reuniu com o líder da oposição e dois importantes governadores de Estado para um intercâmbio sobre questões de migração.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ministra do Interior, Nancy Faeser, finalmente notificou formalmente os controles das fronteiras orientais sobre o reforço nas divisas com Polônia e República Tcheca, após solicitação da oposição conservadora no mês passado, quando ordenou a ação. Faeser disse em comunicado que "o negócio dos contrabandistas está se tornando cada vez mais brutal e inescrupuloso", mencionando um acidente em uma rodovia da Baviera em que uma van superlotada de imigrantes capotou ao tentar evitar uma fiscalização policial na sexta-feira, causando a morte de sete pessoas.