Hurkacz vence Rublev na final e é campeão do Masters 1000 de Xangai

O tenista polonês Hubert Hurkacz, número 17 do mundo, conquistou o Masters 1000 de Xangai neste domingo (15), ao derrotar na final o russo Andrey Rublev (7º).

Hurkacz fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 3-6 e 7-6 (10/8), em duas horas e seis minutos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em um terceiro set muito equilibrado, Rublev salvou um primeiro match point para empatar em 5-5. Depois, em um tie-break eletrizante, foi a vez de Hurkacz salvar uma bola do jogo com 6-5, para em seguida o russo evitar outras três. No final, vitória do polonês por 7-6 (10/8).