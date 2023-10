Filha de brasileira está entre desaparecidos em Israel

Uma jovem filha de brasileiros está entre os sequestrados pelo Hamas. De acordo com o exército israelense, seguindo a localização do celular de Celeste Fishbein, de 18 anos, ela estaria em Gaza. A jovem está desaparecida desde o dia 7 de outubro após o atentado do grupo terrorista Hamas à Israel.

De acordo com seu tio, Mario Ricardo Fishbein, ela não está entre os corpos identificados. De uma família de brasileiros judeus que vive em Israel, Celeste era babá e trabalhava em uma pequena comunidade rural — kibutz — próxima a faixa de Gaza. Sua mãe e suas avós, são naturais de Guaratinguetá, no interior do estado de São Paulo, e viviam em outro kibutz, em Gaza, após deixarem São Paulo para morar no Estado de Israel.

A família perdeu o contato com Celeste após os ataques, que não deram outra opção aos moradores dos kibutz a não ser buscar refúgios em bunkers. Ao portal G1, o tio de Celeste disse que “Celeste ficou com o namorado em Gaza. Eles deixaram de responder as mensagens de celular às 11 horas. E ninguém tem mais notícias”.