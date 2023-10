Espanha vence Noruega e vai à Euro; Escócia e Turquia também se classificam

Yunus Akgun (58') abriu o placar no segundo tempo, antes de Cenk Tosun (83' e 90'+2) e Kerem Akturkoglu (87') selarem a vitória turca.

A surpresa da rodada aconteceu no País de Gales, que derrotou a Croácia por 2 a 1, com dois gols de Harry Wilson (47' e 60').

Com este resultado, ambas as equipes ficam empatadas com 10 pontos, mas os galeses conseguem a vantagem no confronto direto com os croatas, depois do empate em 1 a 1 no jogo de ida.