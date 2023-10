Empresário Daniel Noboa é eleito presidente do Equador

O empresário milionário Daniel Noboa venceu o segundo turno das eleições presidenciais no Equador neste domingo (15) e, aos 35 anos, tornou-se o presidente eleito mais jovem na história do país, imerso na violência do narcotráfico.

"Com mais de 90% das atas válidas em nível nacional (...) dados que, no Conselho Nacional Eleitoral, consideramos irreversíveis, virtualmente o Equador tem como presidente Daniel Noboa", anunciou a chefe da autoridade eleitoral, Diana Atamaint.