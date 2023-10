Ataque aéreo de Israel mata importante líder do Hamas enquanto crise humanitária aumenta

Ataques aéreos de Israel no sul de Gaza mataram Billal Al Kedra, comandante do Hamas que liderou o massacre do Kibutz Nirim, no fim de semana passado, segundo informações divulgadas neste domingo pelas Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês), reportadas pelo The Wall Street Journal. Uma invasão terrestre de Israel a Gaza é iminente. Há pouco, a IDF informou, segundo a CNN, que está aumentando a "prontidão operacional" para os próximos estágios da guerra.

A IDF informou que o serviço militar israelense também matou outros agentes do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina, reduzindo sua capacidade operacional ao atacar centros de comando, complexos militares e locais de lançamento de mísseis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a madrugada, forças israelenses disseram a moradores do norte de Gaza que eles teriam uma janela de três horas, prevista para terminar às 13h (horário local, 7h pelo horário de Brasília), durante a qual militares de Israel não fariam operações ao longo da principal via de acesso ao sul da Faixa de Gaza.