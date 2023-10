Tensão extrema na Cidade Velha de Jerusalém

A Esplanada está localizada em Jerusalém Oriental, a parte palestina da Cidade Santa, ocupada desde a Guerra dos Seis Dias, em junho de 1967, e anexada por Israel. Lá fica a mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado do Islã.

Quase uma semana após a sangrenta ofensiva lançada em Israel pelo movimento islamita palestino Hamas, as autoridades israelenses só permitem o acesso à Esplanada a fiéis acima dos 55 anos.

"É pelo que aconteceu", diz Abu Ahmad, de 62 anos, morador do bairro vizinho de Shuafat, referindo-se à guerra desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas no sábado, que deixou pelo menos 1.300 mortos, a maioria civis, em Israel.

Israel, em retaliação, tem bombardeado nos últimos seis dias as infraestruturas do Hamas na Faixa de Gaza, onde 1.799 pessoas, incluindo 583 crianças, morreram, de acordo com autoridades locais.

No entanto, quando perguntado se o Hamas era responsável por essa situação, Abu Ahmad abaixa a cabeça e diz antes de partir: "Não quero falar sobre isso. Mas matar crianças é errado".

Um idoso cego, apoiado em uma bengala, se aproxima. Os policiais o observam por um breve momento e depois se afastam para deixá-lo entrar na Esplanada.

Um grupo de jovens mulheres aproveita a situação para confrontar os soldados que estão controlando o acesso. Elas gritam e tentam empurrar os homens, que são muito maiores que elas.