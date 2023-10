Em Marrakesh, G20 cita preocupação com guerras no mundo, mas não menciona Israel-Hamas

O G20, grupo das maiores economias do mundo, vê com profunda preocupação o sofrimento humano e o impacto de guerras no mundo, conforme comunicado sobre a reunião realizada em Marrakesh, no Marrocos, às margens dos encontros anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. Apesar disso, o documento não faz menção ao conflito Israel-Hamas. Nele, o G20 dá ainda as boas vindas à presidência do Brasil, que tem início em dezembro próximo.

"Notamos com profunda preocupação o imenso sofrimento humano e o impacto adverso das guerras e conflitos em todo o mundo", diz o G20, no comunicado, que foi obtido pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. "A era de hoje não deve ser de guerra", acrescentam os membros.

No documento, os representantes das maiores economias do mundo mencionam apenas a guerra na Ucrânia e reiteram apoio aos princípios do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).