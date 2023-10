Egito diante do dilema de abrir as portas aos refugiados palestinos de Gaza

A ferida voltou a se abrir com a campanha de bombardeios israelenses em resposta ao ataque sangrento lançado no sábado passado pelo Hamas, que governa Gaza desde 2007.

A questão palestina "é a causa de todos os árabes e é importante que o povo que a encarna permaneça inabalável", acrescentou, depois de expressar sua preocupação "com a segurança nacional", em alusão à possibilidade de combatentes do Hamas se misturarem aos refugiados.

O rei Abdullah II da Jordânia afirmou, nesta sexta, que "a crise não deveria se espalhar para os países vizinhos e agravar o tema dos refugiados" palestinos, que são cerca de seis milhões no Oriente Médio, um terço deles em território jordaniano.

Tanto o Egito quanto a Jordânia se empenham, sobretudo, em conseguir a ajuda humanitária necessária para evitar que a crise se agrave em Gaza, segundo veículos de comunicação dos dois países.

Em 2008, pouco após o início do bloqueio israelense, milhares de palestinos forçaram a entrada da passagem de Rafah e milicianos do Hamas abriram com escavadeiras novas brechas no muro fronteiriço cada vez que o exército egípcio retomava o controle da situação.

Desde então, o Egito redesenhou a cidade de Rafah, onde uma ampla área foi arrasada pelo exército, como parte de sua luta contra os jihadistas no Sinai setentrional.

Desde estas operações de "contraterrorismo", ninguém pode circular pela região sem mostrar um selo nos numerosos pontos de controle.

