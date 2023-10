Dezenas de estrangeiros mortos, feridos ou sequestrados pelo Hamas em Israel

Na Faixa de Gaza, as autoridades de saúde informam pelo menos 1.900 mortos nos bombardeios israelenses lançados em represália.

Dezenas de cidadãos estrangeiros foram mortos, feridos, ou feitos reféns desde a ofensiva lançada pelo grupo islamita palestino Hamas contra Israel, que já deixou mais de 1.300 mortos do lado israelense.

Um homem e uma mulher com dupla nacionalidade brasileira e israelense morreram no ataque do Hamas. Uma brasileira morreu na ofensiva, segundo o Itamaraty.

Em um novo balanço, Washington informou que 27 americanos morreram.

O presidente Joe Biden havia informado na terça-feira que "entre os retidos pelo Hamas há cidadãos americanos".

Pelo menos 21 tailandeses morreram em território israelense e 16 foram sequestrados, informou o Ministério das Relações Exteriores em Bangcoc.

Cerca de 30.000 tailandeses trabalham em Israel, principalmente em serviços ligados à agricultura.