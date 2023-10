Israel forma governo de emergência em plena guerra com o Hamas

O premiê ultranacionalista Benjamin Netanyahu e um líder da oposição israelense anunciaram, nesta quarta-feira (11), a formação de um "governo de emergência" até o fim da guerra com o Hamas, que voltou a disparar foguetes contra Israel, enquanto a artilharia israelense mantinha os ataques contra Gaza. "Depois de uma reunião (...), realizada hoje, ambos concordaram em estabelecer um governo de emergência e um gabinete de guerra", diz um comunicado sobre a reunião entre Netanyahu e o ex-ministro da Defesa, o centrista Benny Gantz. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O governo de coalizão de Netanyahu, o mais à direita da história de Israel, controla 64 dos 120 assentos do Parlamento. Com a incorporação do Partido de Unidade Nacional, de Gantz, terá 76 assentos.

O principal líder da oposição em Israel, Yair Lapid, não integra a aliança, embora o comunicado tenha informado que ele tem "reservado" um lugar no gabinete de guerra. O anúncio ocorre cinco dias depois da ofensiva lançada contra Israel pelo Hamas a partir da Faixa de Gaza, governada desde 2007 pelo movimento islamita palestino. O ataque por terra, mar e ar deixou mais de 1.200 mortos do lado israelense, entre eles 169 soldados, segundo o exército, assim como centenas de civis, massacrados pelos islamitas em cooperativas agrícolas e em uma festa. Dezenas de pessoas também constam como desaparecidas ou foram feitas reféns pelo Hamas. Israel respondeu ao ataque bombardeando Gaza, mobilizou 300.000 reservistas e enviou dezenas de milhares de soldados em torno do enclave e para a fronteira norte com o Líbano, onde nesta quarta-feira voltou a trocar tiros com o movimento xiita pró-iraniano Hezbollah, aliado do Hamas. Em Gaza, até agora ao menos 1.055 pessoas morreram e 5.184 ficaram feridas nos bombardeios israelenses, segundo autoridades locais.

Na terça-feira, Netanyahu qualificou a ofensiva do Hamas como "uma selvageria que não se via desde o Holocausto", executado pelo nazismo, e prometeu que Israel "vencerá por meio da força". Israel bombardeia a Faixa de Gaza desde o sábado e mantém o enclave sitiado, após cortar seu fornecimento de água, eletricidade e comida. Mais de 2,3 milhões de palestinos vivem precariamente neste território de 360 km2.

Segundo o Exército israelense, vários alvos do movimento islamita foram atingidos nos bombardeios. O Hamas informou, por sua vez, que os ataques atingiram residências, fábricas, mesquitas e lojas. Um correspondente da AFP constatou que aviões de combate israelenses bombardearam também a Universidade Islâmica, vinculada ao Hamas. "Estamos presos, não temos para onde ir e não podemos ficar porque nosso andar está coberto de vidros quebrados e estilhaços", disse à AFP Mohammed Mazen, um cidadão de Gaza de 38 anos, pai de três crianças.