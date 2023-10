Guatemala completa uma semana de protestos e camponeses anunciam 'paralisação indeterminada'

A Codeca, organização que também reúne indígenas, anunciou que participará do fechamento de estradas em 52 pontos de todos os departamentos do país.

"Em consenso, decidimos fortalecer as ações de protesto na paralisação nacional por tempo indeterminado em todos os territórios da Guatemala", afirmou o Comitê de Desenvolvimento Camponês (Codeca), na rede social X, antigo Twitter.

A Guatemala completou, no domingo (9), sete dias de protestos, enquanto organizações camponesas anunciaram uma "paralisação por tempo indeterminado" para exigir a demissão da procuradora-geral, Consuelo Porras, a quem acusam de tramar um "golpe de Estado" contra o presidente eleito, Bernardo Arévalo.

Em diferentes zonas da Guatemala, o bloqueio de estradas foi mantido para exigir a saída de Porras, do promotor Rafael Curruchiche e do juiz Fredy Orellana, que lideraram incursões questionadas ao tribunal eleitoral e à sede do partido de Arévalo, o Semilla.

Temendo uma intensificação dos protestos, os guatemaltecos lotaram os supermercados no domingo e esvaziaram suas prateleiras.

Em um comunicado na rede social X, a Associação das Companhias Aéreas da Guatemala (AGLA) detalhou que os fornecedores de combustível de aviação os "informaram" sobre os impactos na cadeia de abastecimento.

O deficiente abastecimento de combustível, segundo a AGLA, "coloca em sério risco a continuidade das operações das companhias aéreas de passageiros e carga".

No sábado, a Corte Constitucional da Guatemala (CC) tentou, sem sucesso, reprimir os protestos com uma resolução que ordenava garantir a posse de Arévalo, após as eleições gerais disputadas em primeiro e segundo turnos, em junho e agosto deste ano, respectivamente.

Desde a vitória de Arévalo, a procuradora-geral Porras promoveu diversas ações judiciais para impedi-lo de assumir o poder em 14 de janeiro.