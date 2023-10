Terremoto de magnitude 6,3 deixa ao menos um morto no oeste do Afeganistão

Moradores e comerciantes fugiram dos prédios da cidade por volta das 11h (03h30 no horário de Brasília), quando os tremores começaram, causando 25 feridos e uma morte, segundo um porta-voz do governo talibã.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) indicou que o epicentro do terremoto foi 40 quilômetros a noroeste da maior cidade da região, Herat. Depois, houve cinco tremores secundários de magnitude 5,5; 4,7; 6,3; 5,9 e 4,6.

Um terremoto de magnitude 6,3 abalou o oeste do Afeganistão neste sábado (7), deixando pelo menos um morto e dezenas de feridos, disseram as autoridades, que acreditam que o número de vítimas deve aumentar como resultado de deslizamentos de terra e desmoronamentos de edifícios.

O porta-voz da Autoridade Nacional de Gestão de Desastres, Mullah Jan Sayeq, disse à AFP que a avaliação inicial era "preliminar", temendo que aumentasse, uma vez que "deslizamentos de terra também ocorreram em áreas rurais e montanhosas".

Um relatório preliminar do USGS indicou que poderia haver centenas de mortes.

Herat, 120 km a leste da fronteira com o Irã, é a capital da província com o mesmo nome, onde vivem cerca de 1,9 milhão de pessoas, segundo dados do Banco Mundial de 2019.

