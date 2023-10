Rebeca Andrade supera Simone Biles e é campeã mundial do salto

A ginasta brasileira Rebeca Andrade foi campeã mundial do salto pela segunda vez, superando a americana Simone Biles, neste sábado (7), na Antuérpia.

Rebeca, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio há dois anos, conseguiu 14,750 pontos, o suficiente para superar Biles, que errou em sua primeira tentativa (14,549).

A brasileira de 24 anos já tinha sido campeã do mundo no salto em 2021, no Japão, e agora conquista sua quinta medalha em Mundiais.