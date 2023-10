O que se sabe sobre a guerra entre Israel e Gaza até agora

Segundo as Forças de Defesa de Israel (FDI), o ataque originou-se da Faixa de Gaza. Horas antes do ataque, o comandante militar do Hamas, Muhammad Al-Deif, anunciou a operação "Dilúvio Al-Aqsa" em uma mensagem gravada, na qual afirmava que o grupo militante palestino havia "alvejado as posições inimigas, aeroportos e instalações militares [de Israel]" com milhares de foguetes.

Neste sábado, 7, Israel foi alvo de aproximadamente 2.200 foguetes em um ataque surpresa coordenado pelo grupo palestino Hamas. De acordo com o The New York Times, o número de mortos passa de 200.

Israel é atacado por foguetes do Hamas



O braço armado do Hamas assumiu a autoria do ataque com foguetes. "Anunciamos a operação Dilúvio Al-Aqsa e disparamos, no primeiro ataque de 20 minutos, mais de 5.000 foguetes". "Decidimos pôr fim a todos os crimes da ocupação (israelense); o seu tempo de violência sem responsabilização acabou", declarou o grupo islâmico.

Israel declara guerra após Hamas fazer ofensiva surpresa de Gaza



O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu declarou: "Estamos em guerra”. O presidente afirmou em uma mensagem de vídeo que "esta não é uma operação simples (...). O inimigo pagará um preço sem precedentes". Na mensagem, ele também reconheceu que o Hamas, que governa a Faixa de Gaza, lançou "um ataque criminoso surpresa".

198 mortes são registradas em Israel em confrontos com o Hamas



O Ministério da Saúde do Hamas, que governa a Faixa de Gaza, disse que até 16h20min (10h20min no horário de Brasília) havia registrado 198 mortes e 1.610 feridos. Autoridades israelenses e palestinas informaram que o número de mortos já passa de 200.

Operação “em defesa da mesquita de Aqsa”



Segundo o The New York Times, as Brigadas Al Qassam, o braço militar do Hamas, disseram que operação militar foi “em defesa da mesquita de Aqsa”, parte do local sagrado altamente contestado em Jerusalém que milhares de judeus visitaram nas últimas semanas, e contra o bloqueio israelense.



A eclosão da violência começou com uma onda de foguetes lançados de vários pontos da Faixa de Gaza a partir das 6h30min (00h30min no horário de Fortaleza) deste sábado, coincidindo com o último dia das festividades judaicas de Sucot em Israel. O braço armado do Hamas assumiu a responsabilidade pelo ataque e afirmou que milhares de projéteis foram lançados.