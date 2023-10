Israel diz que cortará fornecimento de energia e combustível para Faixa de Gaza

Israel deixará de fornecer energia, combustível e bens para a região da Faixa de Gaza, segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, divulgado nesta noite. Grande parte de Gaza já estava na escuridão ao anoitecer, depois que o fornecimento de energia elétrica de Israel havia sido interrompido ainda no início do sábado. Israel fornece praticamente toda a energia dos territórios.

Há pouco, Netanyahu também disse que a "primeira fase" da represália contra o Hamas terminou e que Israel lutou contra a maioria dos militantes do grupo extremista. Ele prometeu continuar a ofensiva "sem reservas e sem tréguas", após uma invasão surpresa do Hamas no sul do país. Fonte: Associated Press