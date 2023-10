Conselho de Segurança da ONU se reunirá no domingo sobre o Oriente Médio (declaração)

Uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU será realizada no domingo (8) sobre a situação no Oriente Médio, após os ataques entre Israel e Hamas, anunciou a ONU em comunicado neste sábado.

A reunião acontecerá às 15h00 locais (16h00 no horário de Brasília) para discutir "a situação no Oriente Médio, incluindo a questão palestina", segundo o comunicado.

