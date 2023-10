Ao menos 232 mortos em Gaza por guerra com Israel, diz Ministério da Saúde do Hamas

Pelo menos 232 pessoas morreram na Faixa de Gaza neste sábado (7), de acordo com um balanço atualizado do Ministério da Saúde do enclave palestino, após o movimento Hamas lançar uma ofensiva militar contra Israel, que respondeu com bombardeios.

"Os hospitais na Faixa de Gaza receberam até agora 232 mártires e 1.697 pessoas com ferimentos de diferentes graus devido à agressão israelense", afirmou o ministério em um comunicado.

Neste estreito território de 362 km² vivem 2,3 milhões de palestinos, que estão sob um rigoroso bloqueio israelense desde 2007. Neste sábado, o Ministério de Energia de Israel ordenou o corte no fornecimento de eletricidade para o enclave.