Alberto Fernández repudia veementemente ataque do Hamas contra Israel

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, afirmou há pouco no X, anteriormente conhecido como Twitter, que conversou por telefone com o presidente Israel, Isaac Herzog, e manifestou a solidariedade do governo argentino. "Repudiamos veementemente o ataque atroz que o Hamas perpetrou contra o povo israelita no sul do seu país. A violência deverá ser erradicada definitivamente no mundo. A paz é mais urgente do que nunca", escreveu Fernández, em referência ao confronto em Israel após o grupo extremista Hamas ter iniciado uma invasão surpresa no Sul do país, na Faixa de Gaza.

Fernández disse ainda que ratificou o compromisso da Argentina com a resolução pacífica dos conflitos. "Providenciei o envio imediato de ajuda humanitária a Israel para apoiá-los neste momento difícil", afirmou.