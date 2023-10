Wall Street fecha em alta, satisfeita com relatório de empregos dos EUA

A Bolsa de Nova York encerrou a sexta-feira (6) com fortes ganhos, satisfeita com o relatório de emprego dos Estados Unidos, optando por focar na moderação salarial e não na criação em massa de empregos.

O índice principal Dow Jones subiu 0,87% e fechou em 33.407,58 pontos, o tecnológico Nasdaq cresceu 1,60% para 13.431,34, e o amplo S&P 500 avançou 1,2% aos 4.308,50.

A maior economia do mundo teve 336 mil novos empregos em setembro, de acordo com os dados mais recentes do governo, o que inicialmente levantou preocupações de que isso poderia dar mais argumentos ao Federal Reserve (Fed, o banco central) para aumentar mais uma vez as taxas de juros.