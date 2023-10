ONU: tudo indica que ataque com 51 mortos na Ucrânia foi obra de míssil russo

"Tudo faz pensar" que um míssil russo atingiu na quinta-feira (5) a localidade de Groza, no leste da Ucrânia, deixando pelo menos 51 mortos, disse nesta sexta (6) uma porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos.

Europeus e americanos acusaram a Rússia do bombardeio, algo que Moscou não negou.

"Não parece haver alvos militares perto, mas é claro que será necessário fazer um exame e uma verificação mais exaustivos", frisou Throssell.

O Alto Comissariado para os Direitos Humanos enviará para lá uma equipe de oito membros - incluindo o chefe da Comissão de Vigilância dos Direitos Humanos na Ucrânia -, explicou Throssell à AFP.

A missão chegará no sábado à região, para colher depoimentos de sobreviventes.

O ataque ocorreu em plena luz do dia, em Groza, cidade de 330 habitantes próximo de Kupiansk, na região de Kharkiv.

Uma loja e um café localizados no mesmo edifício foram completamente destruídos. Havia cerca de 60 pessoas no imóvel, declarou o ministro ucraniano do Interior, Igor Klymenko, que afirmou que um menino de 6 anos morreu no bombardeio.