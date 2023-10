Irã critica Nobel da Paz dado a Narges Mohammadi e fala em 'decisão tendenciosa'

O Irã criticou, nesta sexta-feira, 6, a atribuição do Prêmio Nobel da Paz à defensora dos direitos das mulheres presa na República Islâmica, Narges Mohammadi, como uma decisão "tendenciosa e política" e uma "medida de pressão do Ocidente".

"Soubemos que o Comitê Nobel atribuiu o Prêmio da Paz a uma pessoa que foi considerada culpada de reiteradas violações da lei e que cometeu atos criminosos. Condenamos esta ação tendenciosa e política", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanani.

O diplomata afirmou que esta é mais uma "medida de pressão do Ocidente" contra o Irã e que se soma ao "terrorismo econômico e desumano" que o país sofre "há mais de quatro décadas". "A decisão do Comitê do Nobel da Paz é um ato político alinhado com a política intervencionista e anti-Irã de alguns governos europeus", afirmou o porta-voz iraniano.